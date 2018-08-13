Вандалы решили пожарить шашлыки на "Медном всаднике": они задержаны

Полиция завела на нарушителей дело.

Петербургские вандалы забрались на памятник "Медному всаднику" и постарались установить на достопримечательности мангал. Об этом сообщили представители Музея городской скульптуры. Они получили сообщения об акте незаконного поведения от очевидцев случившегося 12 числа, хотя само действие было зафиксировано в ночь с 4 на 5 августа.. Местным жителям даже удалось сфотографировать нарушителей. В настоящее время злоумышленники задержаны полицией.

Трудно писать без эмоций. Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок. Лица людей, для которых великое искусство и культурное наследие страны не значат ничего - на фотографиях отмечают в пресс-службе организации

По данным от правоохранительных органов, поймать хулиганов удалось прямо на месте происшествия. Оперативники схватили двоих молодых людей, которые залезли прямо на голову архитектурному объекту - Петра Первого. Одному из вандалов 20 лет, второму - 32 года. В отношении петербуржцев возбуждено административное дело за мелкое хулиганство.

Известно, что на земле преступников ждала компания друзей, которые подбадривали их и подначивали на то, чтобы те пожарили на скульптуре шашлыки.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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