Разыскиваются испортившие скульптуру на доходном доме Кирилловых на Большой Пушкарской улице

Начата процессуальная проверка по ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).

В Петербурге следователи проводят проверку по факту повреждения объекта культурного наследия. Неизвестные налепили пластилин на скульптуру на доходном доме Кирилловых на Большой Пушкарской улице.

Начата процессуальная проверка по ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия). Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе – очевидцы и лица, причастные к совершению преступления.

Следственные органы обращаются ко всем, кто стал свидетелем произошедшего, сообщить имеющуюся информацию по телефону дежурного ГСУ СК РФ по Петербургу: 570-66-71. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу