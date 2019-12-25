Неизвестные вандалы вылили краску в чашу фонтана на Первомайской

Пока сооружение не работает.

Неизвестные испортили фонтан в Шушарах. Пока работа сооружения приостановлена, рассказали в петербургском "Водоканале".

Вандалы повредили водную жемчужину на Первомайской улице 16 июня, рядом проводится благоустройство территории. Хулиганы закидали чашу обломками бетонных плит и вылили в нее красящее вещество.

Фонтан прекратил свою работу на неопределенный срок. В настоящий момент проводится работа по определению масштаба повреждений. Пресс-служба "Водоканала"

Сотрудники предприятия обратятся к правоохранителям для поиска виновных и привлечения их к ответственности.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге продлили режим работы 30 фонтанов.

Фото: пресс-служба "Водоканала"