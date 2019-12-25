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Неизвестные вандалы вылили краску в чашу фонтана на Первомайской
Сегодня, 15:40
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Неизвестные вандалы вылили краску в чашу фонтана на Первомайской

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Пока сооружение не работает.

Неизвестные испортили фонтан в Шушарах. Пока работа сооружения приостановлена, рассказали в петербургском "Водоканале". 

Вандалы повредили водную жемчужину на Первомайской улице 16 июня, рядом проводится благоустройство территории. Хулиганы закидали чашу обломками бетонных плит и вылили в нее красящее вещество. 

Фонтан прекратил свою работу на неопределенный срок. В настоящий момент проводится работа по определению масштаба повреждений. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Сотрудники предприятия обратятся к правоохранителям для поиска виновных и привлечения их к ответственности.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге продлили режим работы 30 фонтанов. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: вандализм, первомайская улица, фонтан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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