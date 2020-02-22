Манеж вовсе не украшал статуи.

Неизвестные приодели Диоскуров и их коней перед Конногвардейским манежем в Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка".

В Петербурге наступили холода, поэтому заботливые горожане решили немного утеплить статуи. На коней и Диоскуров надели красные теплые варежки. Стало известно, что Манеж вовсе не украшал статуи. Они обещают оценить "заботу" горожан.

Ранее петербуржец, который повесил свой портрет в военной галерее, готов стать волонтером в качестве извинения Эрмитажу. Мужчина отметил, что картина не является реальным портретом, а не ней изображен он сам, поэтому он мог оскорбить "только сам себя".

Фото: Фонтанка.ру / Михаил Огнев