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Неизвестные приодели Диоскуров и их коней перед Конногвардейским манежем
Сегодня, 12:54
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Неизвестные приодели Диоскуров и их коней перед Конногвардейским манежем

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Манеж вовсе не украшал статуи.

Неизвестные приодели Диоскуров и их коней перед Конногвардейским манежем в Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка". 

В Петербурге наступили холода, поэтому заботливые горожане решили немного утеплить статуи. На коней и Диоскуров надели красные теплые варежки. Стало известно, что Манеж вовсе не украшал статуи. Они обещают оценить "заботу" горожан.

Ранее петербуржец, который повесил свой портрет в военной галерее, готов стать волонтером в качестве извинения Эрмитажу. Мужчина отметил, что картина не является реальным портретом, а не ней изображен он сам, поэтому он мог оскорбить "только сам себя".

Фото: Фонтанка.ру / Михаил Огнев

Теги: варежки, кони, конногвардейский манеж
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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