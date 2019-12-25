Петербуржец, который повесил свой портрет в военной галерее, готов стать волонтером в качестве извинения Эрмитажу

Петербуржец, который повесил свой портрет в Эрмитаже, извинился за случившееся. Об этом он написал в Instagram.
Кирилл Бородин принес свои извинения сотрудникам государственного музея за свою "неудачную шутку".
Никакого умысла в том, чтобы нанести вред или оскорбить кого-то у меня не было. Многие, кто меня знает, подтвердят, что я являюсь фанатом XIX века и отношусь с большим интересом и уважением к периоду войн с Наполеоном.
написал Кирилл Бородин.
Мужчина отметил, что картина не является реальным портретом, а не ней изображен он сам, поэтому он мог оскорбить "только сам себя". В качестве извинения музею петербуржец предложил стать волонтером или помочь в организации какой-нибудь выставки.
Напомним, петербуржец Кирилл Смородин повесил свой портрет в военной галерее Эрмитажа. После этого учреждение обратилось в прокуратуру с просьбой оценить его действия с точки зрения законодательства.
Фото: Instagram / smorodin.kir
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