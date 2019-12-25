Петербуржец, который повесил свой портрет в военной галерее, готов стать волонтером в качестве извинения Эрмитажу

Мужчина считает, что если и оскорбил кого-то своим портретом, то только себя.

Петербуржец, который повесил свой портрет в Эрмитаже, извинился за случившееся. Об этом он написал в Instagram.

Кирилл Бородин принес свои извинения сотрудникам государственного музея за свою "неудачную шутку".

Никакого умысла в том, чтобы нанести вред или оскорбить кого-то у меня не было. Многие, кто меня знает, подтвердят, что я являюсь фанатом XIX века и отношусь с большим интересом и уважением к периоду войн с Наполеоном. написал Кирилл Бородин.

Мужчина отметил, что картина не является реальным портретом, а не ней изображен он сам, поэтому он мог оскорбить "только сам себя". В качестве извинения музею петербуржец предложил стать волонтером или помочь в организации какой-нибудь выставки.

Напомним, петербуржец Кирилл Смородин повесил свой портрет в военной галерее Эрмитажа. После этого учреждение обратилось в прокуратуру с просьбой оценить его действия с точки зрения законодательства.

Фото: Instagram / smorodin.kir