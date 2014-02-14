Петербуржец повесил свой портрет в военной галерее Эрмитажа

Об этом он рассказал в социальных сетях.

Петербуржец Кирилл Смородин повесил свой портрет в военной галерее Эрмитажа. Об этом он написал на своей странице в Instagram, однако позже удалил пост.

В Эрмитаже очень много портретов известных, выдающихся, легендарных людей, и, прогуливаясь недавно по залам музея, я задумался, а почему здесь нет моего портрета? Загадка. Пришлось исправить данное недоразумение, ведь иначе это и не назовешь. И теперь мой скромный портрет находится на своем месте. говорилось в посте

В пресс-службе музея рассказали "Фонтанке", что Эрмитаж намерен обратиться в городскую прокуратуру "с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества".

Ранее в Эрмитаже рассказали, как живут хвостатые сотрудники.

Фото: Instagram / smorodin.kir