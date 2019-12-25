В Эрмитаже рассказали, как живут хвостатые сотрудники

Коты в жизни музея появились при императрице Елизавете в 1745 году.

В Петербурге всегда уважительно относились к котам, которые способны помочь в борьбе с крысами и мышами. Особую роль коты занимают в жизни главного петербургского музея – Эрмитажа, в котором они появились при императрице Елизавете в 1745 году. Директор музея Михаил Пиотровский рассказал изданию "Аргументы и Факты", что коты уже стали легендой эрмитажной жизни.

Сегодня в Эрмитаже работают 50 котов, у каждого из которых есть паспорт, ветеринарная карточка и кличка. Хвостатые сотрудники живут в подвалах музея, а также они могут свободно перемещаться на территории Эрмитажа. Коты следят за тем, чтобы крысы и мыши не портили музейные экспонаты, а также не атаковали само здание дворца.

Пушистых ласково называют "эрмиками", за которыми ухаживает и кормит специальный сотрудник. Если котов больше 50, то кого-то отдают в хорошие руки.

Ранее кот Ахилл из Эрмитажа предсказал, закончится ли пандемия в этом году.

Фото: hermitagecats.ru