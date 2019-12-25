Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал, закончится ли пандемия в этом году

Среди двух мисок с кормом пушистый зверь выбрал ту, где было написано "Нет".

В воскресенье, 29 августа, кот-оракул Ахилл из Эрмитажа дал прогноз, закончится ли пандемия коронавируса в 2021 году. Это происходило в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге".

Среди двух мисок с кормом пушистый зверь выбрал ту, где было написано "Нет". По прогнозам котика, пандемия коронавируса не закончится. Отметим, что более 90% предсказаний кота сбывались.

Недавно эрмитажному коту Ахиллу предложили стать оракулом финала Лиги чемпионов-2022 в Петербурге. По словам Пиотровского, Ахилл показал отличный результат на чемпионате Европы по футболу, предсказав семь результатов матчей из восьми.

Ранее символ ПМЭФ краб Юрий вернулся в Баренцево море. Юрия в специальном контейнере погрузили на катер у побережья села Териберка, которое известно по фильму Андрея Звягинцева "Левиафан".

Фото: Instagram / @achillcat