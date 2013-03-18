Эрмитажному коту Ахиллу предложили стать оракулом финала Лиги чемпионов-2022 в Петербурге

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Северной столице.

В понедельник, 12 июля, на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020 вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский предложил эрмитажному коту Ахиллу стать оракулом финала Лиги чемпионов-2022 в Петербурге.

По словам Пиотровского, Ахилл показал отличный результат на чемпионате Европы по футболу, предсказав семь результатов матчей из восьми. Кот-оракул ошибся лишь в матче между сборными Польши и Словакии, предсказав победу полякам.

Ранее стало известно, что сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу. Сборная Италии обыграла Англию в финале. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, команды также не выявили победителя дополнительное время, и судьба золотых медалей решалась в серии послематчевых пенальти.

Фото: Instagram / @achillcat