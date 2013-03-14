Символ ПМЭФ краб Юрий вернулся в Баренцево море

Член делегации Мурманской области на форуме ПМЭФ, камчатский краб Юрий, вернулся в Баренцево море в субботу 21 августа. Об этом сообщили на странице Юрия краба в Instagram.
Юрия в специальном контейнере погрузили на катер у побережья села Териберка, которое известно по фильму Андрея Звягинцева "Левиафан".
Ребята! Я всё! Выезжаю!.. Эх… пора! Всем спасибо за внимание!
– написал Юра на своей странице в Instagram.
Делегация Мурманской области привезла метрового краба Юрия на ПМЭФ-2021, где он был размещен в аквариуме на стенде региона. Отметим, что Юрий у бизнесменов Мурманской области считался счастливым символом, если его увидишь, то повезет в инвестиционном плане.
Ранее кот Ахилл первым прошел медосмотр из участников Евро-2020.
Фото: Instagram / yura_the_crab
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