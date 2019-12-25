Кот Ахилл первым прошел медосмотр из участников Евро-2020

Кот оказался здоров.

В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что пушистый предсказатель начал готовиться к чемпионату Европы раньше всех. Об этом рассказал корреспондент телеканала "Санкт-Петербург".

Ахилл первым прошел медосмотр. Ветеринары подтверили, что он здоров, однако по-прежнему не любит "излишнего внимания к себе". Отметим, что Эрмитажный любимец, будет оракулом "Евро-2020".

Ранее мы писали, что крыса-оракул предсказала в Петербурге курс доллара на 2020 год.

Фото:телеканал "Санкт-Петербург"