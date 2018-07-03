По мнению животного, он составит 62 рублей.

Крыса-оракул предсказала в Петербурге курс доллара на 2020 год. Животное поразило своими способностями гостей на выставке домашних животных "Зоошоу". Грызун в новогоднем образе оленя дал свою оценку национальной валюте в соотношении к американскому доллару. Предположительно, курс составит 62 рубля.

Хозяйка оракула заявила, что тот работает по классической схеме. Грызуну предложили на выбор три миски с клубничным йогуртом. Рядом с посудой разместили таблички с вариантами стоимости одного доллара. Там предположили стоимость в 59, 62 и 69 рублей. Крыса с необычной кличкой Хмеймим сделала выбор в пользу среднего варианта. Перед тем, как обозначить свою позицию, зверьку удалось снять с себя праздничную шапочку.

Отметим, что в будущем в планах у крысы предсказывать итоговый счет в играх чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что оракул ЧМ-2018 кот Ахилл прокатился по рекам и каналам Петербурга.

Фото: Piter.tv

