Оракул ЧМ-2018 кот Ахилл прокатился по рекам и каналам Петербурга

Эрмитажный кот Ахилл, предсказатель ЧМ-2018, прогулялся на катере по рекам и каналам Петербурга. Представители оракула рассказали о его маршруте на страничке кота в Instagram.
"Когда туристический сезон почти завершён, а зима ещё не совсем началась, настоящие петербуржцы сводят мосты",
- написали в социальной сети.
Судя по фотографиям, животное увидело не только достопримечательности в центре Петербурга, но и прокатилось вдоль Крестовского острова.
Ахилл "отметил", что обожает морские и речные прогулки, но вот купаться любит не очень.
Эрмитажный кот может стать оракулом чемпионата Европы по футболу.
Фото: @achillcat / Instagram
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