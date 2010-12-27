Оракул ЧМ-2018 кот Ахилл прокатился по рекам и каналам Петербурга

Кот успел увидеть главные петербургские достопримечательности с воды до закрытия туристического сезона.

Эрмитажный кот Ахилл, предсказатель ЧМ-2018, прогулялся на катере по рекам и каналам Петербурга. Представители оракула рассказали о его маршруте на страничке кота в Instagram.

"Когда туристический сезон почти завершён, а зима ещё не совсем началась, настоящие петербуржцы сводят мосты", - написали в социальной сети.

Судя по фотографиям, животное увидело не только достопримечательности в центре Петербурга, но и прокатилось вдоль Крестовского острова.

Ахилл "отметил", что обожает морские и речные прогулки, но вот купаться любит не очень.

Эрмитажный кот может стать оракулом чемпионата Европы по футболу.

Фото: @achillcat / Instagram