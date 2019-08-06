Кота Ахилла хотят сделать оракулом чемпионата Европы по футболу

Свою известность эрмитажный кот Ахилл получил на Кубке конфедераций.

Знаменитый эрмитажный кот Ахилл вновь может стать предсказателем. Ему хотят поручить предсказывать итоги футбольных матчей чемпионата Европы в 2020 году. О таких планах "Петербургскому дневнику" рассказали в Республике кошек.

Такие планы у нас есть. Ахилл очень активный кот. Он всегда в чем-то участвует, чем-то занят. Республика кошек

Свою известность эрмитажный кот Ахилл получил на Кубке конфедераций, затем он был оракулом на Чемпионате мира в 2018 году. У кота даже был свой паспорт болельщика.

Секреты кота Ахилла: о внутренних голосах и свободном от предсказаний времени.

Фото: Piter.TV