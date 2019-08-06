  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кота Ахилла хотят сделать оракулом чемпионата Европы по футболу
Сегодня, 11:36
95
nastya960

Кота Ахилла хотят сделать оракулом чемпионата Европы по футболу

0 0

Свою известность эрмитажный кот Ахилл получил на Кубке конфедераций.

Знаменитый эрмитажный кот Ахилл вновь может стать предсказателем. Ему хотят поручить предсказывать итоги футбольных матчей чемпионата Европы в 2020 году. О таких планах "Петербургскому дневнику" рассказали в Республике кошек.

Такие планы у нас есть. Ахилл очень активный кот. Он всегда в чем-то участвует, чем-то занят.

Республика кошек

Свою известность эрмитажный кот Ахилл получил на Кубке конфедераций, затем он был оракулом на Чемпионате мира в 2018 году. У кота даже был свой паспорт болельщика.

Секреты кота Ахилла: о внутренних голосах и свободном от предсказаний времени. 

Фото: Piter.TV

Теги: животные, кот, кот ахилл, республика кошек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии