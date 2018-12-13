Секреты кота Ахилла: о внутренних голосах и свободном от предсказаний времени

Piter.TV удалось пообщаться с представителем знаменитого кота и узнать о жизни животного за пределами объективов фотокамер.

В минувшие выходные, 25 и 26 мая, в Петербурге состоялся самый милый фестиваль для любителей домашних животных МимиFest. Во второй день событие посетил знаменитый эрмитажный кот Ахилл. В прошлом году он с 80-ти процентным успехом предсказал исходы матчей Чемпионата мира по футболу. Корреспонденту Piter.TV удалось пообщаться с представителем кота и узнать, чем животное занимается в свободное от предсказаний время.

Ахилл сейчас живет прекрасно. Он живет дома, как обычный котик много ест, много спит и иногда играет. Предсказаниями он занимается только на футболе. Пока эта работа отложена у него про запас. Сейчас он несет благотворительную миссию. Рассказывает о важности гуманного отношения к животным. Ольга Титович, арт-директор "Республики кошек"

Кроме того, представитель Ахилла рассказала, как коту удается с такой точностью делать предсказания.

Кошки загадка даже для тех, кто с ними работает много лет. У Ахилла есть такая особенность — он глухой. Я думаю, именно поэтому он очень хорошо слышит внутренние голоса, которые подсказывают ему то, что произойдет в будущем. Но наверняка мы, конечно, не знаем. Ольга Титович, арт-директор "Республики кошек"

Видео: Piter.TV