Змеи, крокодилы и жуки: в Петербурге состоялся МимиFest

Piter.TV публикует видео с самого милого события этого года.

В Петербурге состоялся самый милый фестиваль МимиFest. Это событие для тех, кто не представляет свою жизнь без домашних любимцев. На 15 локациях выставили около пяти тысяч животных разных видов, пород и окрасов.

Такие выставки — это для животного дополнительная социализация, то есть животное привыкает к большим количествам людей, то есть оно людей не боится. Наши спонсоры, партнеры, они предоставляют корма, лакомства различные, аксессуары в качестве призового фонда, поддержки для животных, которые участвуют в наших выставках. Михаил Ткаченко, организатор МимиFestа

Участники фестиваля могли поближе познакомиться с насекомыми. Например, самыми неприхотливыми в уходе являются палочники, они отлично подойдут новичкам.

Это палочник Еurycantha, он еще не взрослый, он будет больше моей ладони, кода вырастет. Он ест дуб: зимой они едят дубовые веники, летом они едят свежий дуб. Ему нужна небольшая поилка с водой, но не глубокая, чтобы он не утонул. В качестве подстилки кокосовый субстрат или торф. Освещение им не нужно, потому что это ночные насекомые. Анастасия Потемкина, организатор зоны "Экзопарк"



Любителям пощекотать свои нервы предлагали подержать на руках крокодила и питона. Такую возможность предоставила заводчик экзотических животных Тамара Дюпрэ.

За змеями ухаживать просто. Им нужен террариум стеклянный или пластиковый, обязательно нужен обогрев и ультрафиолет. То есть приобретается все единожды, дальше меняются только лампы. Змея кушает живую пищу. Давайте я вам такую красоту на шею надену. Мы совсем не кусаемся, это Королевский питон, он же Python regius, он же питон-шар или питон-мяч. Самый спокойный из питонов и не очень крупный. Тамара Дюпрэ, заводчик экзотических животных

Одним из важных направлений МимиFESTа стал фестиваль приютов. Кроме собак и кошек теплый дом и хороших хозяев ищут хорьки.

Это Кистель, мой подопечный. Очень классный парень, потрясающий хорек на самом деле. Безумно общительный, общается как с другими хорьками, так и с людьми. Для меня лично, я 8 лет занимаюсь хорьками, это идеальный хорек именно по характеру. Дарья Ромбиевская, куратор-волонтер группы помощи хорькам "Красная нить"

Фестиваль прошел в Северной столице впервые. Когда состоится следующий мимимишный взрыв, пока неизвестно. Событие обещает быть более маштабным и фееричным.

Фото, видео: Piter.TV