На Заповедной улице из-за пожара в конюшне угорели три лошади

В Приморском районе ночью горела конюшня: погибли три лошади.

В Приморском районе ночной пожар унес жизни трех лошадей. Возгорание началось в одной из конюшен Приморского района в поздний час 4 марта .

Представители ГУ МЧС рассказали, что диспетчеру экстренной службы поступил звонок об инциденте, требующего вмешательства пожарных. Специалисты выехали по адресу Заповедная улица, 49. Служба добралась до места назначения к трем часам ночи.

Выяснилось, что выгорело железобетонное помещение, которое было оборудовано под конюшенный комплекс. На территории склада полыхало сено. Пострадало 150 квадратных метров площади. На ликвидацию огня пожарные потратили три часа.

Владельцы лишились трех скакунов - животные угорели в стойлах. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Погибшие кони принадлежали частным хозяевам, которые платили конюшне за их содержание и уход. Всего в данной организации “живут” 23 лошади.

