Мероприятие приурочили к VIII Санкт-Петербургскому международному культурному форуму.

В субботу, 16 ноября, в Петербурге прошел флэшмоб "#ТОЛЬКОБЕЗРУК", призывающий защитить Банковский мост и, в частности, установленных на нем грифонов от рук вандалов.

Студенты четвертого курса РГИСИ и СПБГЭУ представили 25-минутный спектакль, действия которого разворачиваются в Петрополисе, где 200 лет грифоны на мосту оберегают горожан от всевозможных бед и несчастий, а вандалы пытаются испортить прекрасные статуи. Представление завершилось совместным танцем под песню "Can"t touch this".

Напомним, что ранее грифоны лишились позолоченных элементов по вине вандалов.

Фото и видео: Piter.TV