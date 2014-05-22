Вакцинацию против гриппа в Петербурге прошли 33,8% населения

За прошедший месяц прививку сделали 600 тыс. человек.

Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

По состоянию на 22 ноября в городе привились против гриппа 1,8 млн человек. Месяц назад — 1,2 млн человек. Из них 194 тыс. сделали прививку за счет дополнительных источников финансирования. Всего в городе от гриппа сделали прививку 33,8%. Это гораздо меньше запланированного. Подобное мнение ранее озвучила глава ведомства Анна Попова. Власти ставят перед собой цель вакцинировать более 60%. В том году показателя удалось достичь.

В текущем сезоне применяются вакцины: Ультрикс Квадри — для детского и взрослого населения и Совигрипп — для взрослого населения.

Ранее Piter.TV рассказывал, какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы избежать осложнений от гриппа.

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