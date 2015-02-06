В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали о профилактике осложнений гриппа

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали о профилактике осложнений гриппа. Прежде всего им подвержены дети до года, люди старше 60 лет, а также пациентами с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом.
Осложнения делятся на две группы: связанные непосредственно с действием вируса гриппа и возникшие в результате присоединения бактериальной инфекции. К первым относят вирусную пневмонию, ко вторым — пневмония, вызванная бактериями. Возбудителями являются пневмококк и стафилококк.
Самой главной мерой защиты от гриппа является вакцинация. Если по каким-либо причинам вы не прошли вакцинацию, то есть еще ряд важных правил:
— соблюдайте правила личной гигиены
— при подъеме заболеваемости постарайтесь не посещать общественные места
— не контактируйте с заболевшими
— используйте защитные маски или респитаторы
— при появлении симптомов незамедлительно обратитесь к врачу
— соблюдайте постельный режим во время болезни.
В Петербурге разрабатывается вакцина, которая будет защищать и от гриппа, и от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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