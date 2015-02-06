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В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали о профилактике осложнений гриппа
Сегодня, 12:27
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В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали о профилактике осложнений гриппа

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Чаще всего осложнения встречаются со стороны дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и органов кроветворения.

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали о профилактике осложнений гриппа. Прежде всего им подвержены дети до года, люди старше 60 лет, а также пациентами с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом. 

Осложнения делятся на две группы: связанные непосредственно с действием вируса гриппа и возникшие в результате присоединения бактериальной инфекции. К первым относят вирусную пневмонию, ко вторым — пневмония, вызванная бактериями. Возбудителями являются пневмококк и стафилококк. 

Самой главной мерой защиты от гриппа является вакцинация. Если по каким-либо причинам вы не прошли вакцинацию, то есть еще ряд важных правил:

— соблюдайте правила личной гигиены

— при подъеме заболеваемости постарайтесь не посещать общественные места

— не контактируйте с заболевшими

— используйте защитные маски или респитаторы

— при появлении симптомов незамедлительно обратитесь к врачу

— соблюдайте постельный режим во время болезни. 

В Петербурге разрабатывается вакцина, которая будет защищать и от гриппа, и от коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, грипп, профилактика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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