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Вакцина от COVID-19 НИИ гриппа им. Смородинцева в Петербурге показала свою эффективность
Сегодня, 10:14
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Вакцина от COVID-19 НИИ гриппа им. Смородинцева в Петербурге показала свою эффективность

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На данный момент завершены доклинические испытания.

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывает НИИ гриппа им. Смородинцева в Петербурге, показала эффективность и безопасность. Об этом на пресс-конференции, посвященной профилактической кампании против гриппа, рассказал директор учреждения.

На данный момент НИИ готовит документы для клинического исследования. Если все сложится благоприятно, то зимой начнется новый этап исследования вакцины. Добровольцы уже есть, рассказал Лиознов.

Препарат будет вводиться интерназально, но есть впрыскиваться в нос, и защищать сразу и от коронавируса, и от гриппа. Вакцина отличается тем, что она формирует не только общий иммунитет, но также формирует иммунную защиту в носоглотке и ротоглотке. У привитых будет формироваться и Т-клеточный, и гуморальный иммунитет. 

Ранее Piter.TV рассказал, чем отличаются зарегистрированные вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, нии им смородинцева
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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