В среду в Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса 25 тысяч человек

В минувшую среду, 3 ноября, вакцинацию в Петербурге прошли 25784 человека. Из них 18861 человек привился впервые. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.
В Петербурге работают 175 стационарных прививочных пунктов и 45 мобильных. Сделать прививку можно и в нерабочие дни. По словам председателя комздрава Дмитрия Лисовца, для вакцинации лучше выбрать поликлинику, а не торговый центр, так как в ТЦ больше риск заразиться.
Из-за нагруженности пункта вакцинации в "Заневском каскаде", с 8 ноября там откроется второй. Он сможет принимать до 150 человек в день.
Всего в городе прошли вакцинацию 1,91 млн человек.
Фото: Piter.TV
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