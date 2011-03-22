В среду в Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса 25 тысяч человек

Для формирования коллективного иммунитета к Новому году необходимо, чтобы ежедневно вакцинировались по 20 тысяч человек.

В минувшую среду, 3 ноября, вакцинацию в Петербурге прошли 25784 человека. Из них 18861 человек привился впервые. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

В Петербурге работают 175 стационарных прививочных пунктов и 45 мобильных. Сделать прививку можно и в нерабочие дни. По словам председателя комздрава Дмитрия Лисовца, для вакцинации лучше выбрать поликлинику, а не торговый центр, так как в ТЦ больше риск заразиться.

Из-за нагруженности пункта вакцинации в "Заневском каскаде", с 8 ноября там откроется второй. Он сможет принимать до 150 человек в день.

Всего в городе прошли вакцинацию 1,91 млн человек.

Фото: Piter.TV