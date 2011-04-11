В ТРК "Заневский каскад" откроют второй пункт вакцинации после визита Беглова

Власти поняли, что одного пункта недостаточно: у входа образуются очереди.

С 8 ноября в торгово-развлекательном комплексе "Заневский каскад" будет работать второй пункт вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

В первый нерабочий день, 30 октября, в ТРК побывал губернатор Александр Беглов. Он поручил расширить площадь пункта вакцинации и увеличить количество медицинских работников. Ранее там неоднократно собирались очереди.

Площадь нового пункта – 36 квадратных метров. Сейчас там завершается косметический ремонт. Пункт сможет принимать около 150 человек в день. Принимать граждан будут два врача (в утреннюю и вечернюю смену), две медсестры и администратор. Сделать прививку можно будет в любой день с 10 до 22 часов.

Ранее председатель комздрава Дмитрий Лисовец посоветовал проходить вакцинацию в поликлинике, а не в торговом комплексе.

Фото: Piter.TV