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В Пулково открыли пункт вакцинации для работников аэропорта
Сегодня, 11:00
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В Пулково открыли пункт вакцинации для работников аэропорта

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Он будет работать с 10 до 13 часов.

В пассажирском терминале аэропорта Пулково открылся пункт вакцинации для сотрудников. Информацию об этом появилась на сайте ООО "Воздушные ворота Северной столицы" 22 ноября. 

Воспользоваться пунктом смогут сотрудники авиаузла и всех организаций, которые работают на территории аэропорта. Пропускная способность пункта составит до 200 человек в сутки. Он располагается в в офисе 2225A.

Пункт будет работать в будние дни с 10:00 до 13:00. Для вакцинации необходимо предоставить ксерокопии российского паспорта, СНИЛС и полиса ОМС, а также заполнить анкету и согласие на вакцинацию.

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт, пулково, пункт вакцинации
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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