В Пулково открыли пункт вакцинации для работников аэропорта

В пассажирском терминале аэропорта Пулково открылся пункт вакцинации для сотрудников. Информацию об этом появилась на сайте ООО "Воздушные ворота Северной столицы" 22 ноября.
Воспользоваться пунктом смогут сотрудники авиаузла и всех организаций, которые работают на территории аэропорта. Пропускная способность пункта составит до 200 человек в сутки. Он располагается в в офисе 2225A.
Пункт будет работать в будние дни с 10:00 до 13:00. Для вакцинации необходимо предоставить ксерокопии российского паспорта, СНИЛС и полиса ОМС, а также заполнить анкету и согласие на вакцинацию.
Фото: Piter.TV
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