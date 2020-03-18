На "Приморской" шатер для вакцинации снова закрылся

В шатре проводятся технические работы. После их завершения пункт вакцинации продолжит принимать жителей.

В понедельник вечером, 29 ноября, шатер для вакцинации против коронавируса закрылся. Он находится рядом со станцией метро "Приморская". Об этом предупредили петербуржцев в группе "Василеостровский район Санкт-Петербурга" в социальной сети "Вконтакте".

Как рассказали в пресс-службе администрации района, это временная мера. В шатре проводятся технические работы. После их завершения пункт вакцинации продолжит принимать жителей.

Желающие привиться могут это сделать в 300 метрах на северо-восток от шатра - в поликлиническом отделении 3-й поликлиники на Железноводской, 64.

Ранее в конце октября у Приморской вновь открыли шатер вакцинации, несмотря на холод. В прошлый раз его закрыли в октябре из-за похолодания, но, по всей видимости, работать в холод он все же может.

Фото: Вконтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга