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На "Приморской" шатер для вакцинации снова закрылся
Сегодня, 22:55
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На "Приморской" шатер для вакцинации снова закрылся

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В шатре проводятся технические работы. После их завершения пункт вакцинации продолжит принимать жителей. 

В понедельник вечером, 29 ноября, шатер для вакцинации против коронавируса закрылся. Он находится рядом со станцией метро "Приморская". Об этом предупредили петербуржцев в группе "Василеостровский район Санкт-Петербурга" в социальной сети "Вконтакте". 

Как рассказали в пресс-службе администрации района, это временная мера. В шатре проводятся технические работы. После их завершения пункт вакцинации продолжит принимать жителей. 

Желающие привиться могут это сделать в 300 метрах на северо-восток от шатра - в поликлиническом отделении 3-й поликлиники на Железноводской, 64. 

Ранее в конце октября у Приморской вновь открыли шатер вакцинации, несмотря на холод. В прошлый раз его закрыли в октябре из-за похолодания, но, по всей видимости, работать в холод он все же может.

Фото: Вконтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга

Теги: приморская, пункт вакцинации, шатер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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