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На "Приморской" на пути упал пассажир
Сегодня, 16:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На "Приморской" на пути упал пассажир

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UPD: С 17:00 движение по Линии 3 осуществляется в обычном режиме, интервал восстанавливается.

На участке Линии 3 от станции "Приморская" до станции "Беговая" движение остановлено из-за падения пассажира на путь на станции "Приморская". Об этом рассказали в петербургском метрополитене.

Движение осуществляется на участке от станции "Рыбацкое" до станции "Василеостровская".

UPD: С 16:58 вестибюли  станций "Приморская", "Беговая", "Зенит" закрыты на вход

UPD: С 17:00 движение по Линии 3 осуществляется в обычном режиме, интервал восстанавливается.

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Фото: Piter.tv

Теги: приморская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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