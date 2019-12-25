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Вход на "Приморскую" ограничили на несколько минут
Сегодня, 8:40
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Вход на "Приморскую" ограничили на несколько минут

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Пассажиров не впускали в вестибюль из-за внеплановой остановки эскалатора.

Сегодня утром, 30 ноября, вход на "Приморскую" ограничили из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

В 08:28 станция "Приморская" закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Работает только на выход.
Пресс-служба метро Петербурга

Пассажиров попросили воспользоваться станциями "Василеостровская" и "Зенит". 

UPD на 8:41:  "Приморская" работает в обычном режиме. 

Ранее на Piter.tv: "Пассажиравтотранс" отказался от закупки автобусов в лизинг.

Фото: Piter.tv

Теги: внеплановая остановка эскалатора, метро, приморская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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