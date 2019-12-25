Вход на "Приморскую" ограничили на несколько минут

Сегодня утром, 30 ноября, вход на "Приморскую" ограничили из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
В 08:28 станция "Приморская" закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Работает только на выход.
Пресс-служба метро Петербурга
Пассажиров попросили воспользоваться станциями "Василеостровская" и "Зенит".
UPD на 8:41: "Приморская" работает в обычном режиме.
Ранее на Piter.tv: "Пассажиравтотранс" отказался от закупки автобусов в лизинг.
Фото: Piter.tv
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