Вход на "Приморскую" ограничили на несколько минут

Пассажиров не впускали в вестибюль из-за внеплановой остановки эскалатора.

Сегодня утром, 30 ноября, вход на "Приморскую" ограничили из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

В 08:28 станция "Приморская" закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Работает только на выход.

Пресс-служба метро Петербурга

Пассажиров попросили воспользоваться станциями "Василеостровская" и "Зенит".

UPD на 8:41: "Приморская" работает в обычном режиме.

Ранее на Piter.tv: "Пассажиравтотранс" отказался от закупки автобусов в лизинг.

Фото: Piter.tv