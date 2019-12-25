У Приморской вновь открыли шатер вакцинации, несмотря на холод

Пункт работает каждый день, кроме воскресенья.

У станции метро "Приморская" вновь заработал шатер вакцинации. Его закрыли в октябре из-за похолодания, но, по всей видимости, работать в холод он все же может.

По словам пресс-службы администрации Васильевского острова, местные жители сожалели о закрытии шатра. Для вакцинации не требуется предварительная запись, но при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Шатер работает с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

За неделю в Петербурге открылись пять новых пунктов вакцинации. Два из них находятся в Василеостровском районе.

Как стало известно сегодня, в городе дефицит вакцины "Спутник Лайт".

Фото: администрация Василеостровского района