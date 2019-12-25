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У Приморской вновь открыли шатер вакцинации, несмотря на холод
Сегодня, 16:15
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У Приморской вновь открыли шатер вакцинации, несмотря на холод

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Пункт работает каждый день, кроме воскресенья.

У станции метро "Приморская" вновь заработал шатер вакцинации. Его закрыли в октябре из-за похолодания, но, по всей видимости, работать в холод он все же может.

По словам пресс-службы администрации Васильевского острова, местные жители сожалели о закрытии шатра. Для вакцинации не требуется предварительная запись, но при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Шатер работает с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00. 

За неделю в Петербурге открылись пять новых пунктов вакцинации. Два из них находятся в Василеостровском районе. 

Как стало известно сегодня, в городе дефицит вакцины "Спутник Лайт". 

Фото: администрация Василеостровского района

Теги: васильевский остров, шатер вакцинации
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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