За неделю в Петербурге открылись пять новых пунктов вакцинации

Два из них работают в стоматологических клиниках.

За последнюю неделю в Петербурге открыли пять новых пунктов вакцинации. Об этом сообщил Комздрав.

Пункт открылся в стоматологических поликлиниках №2 и №3 Василеостровского района. Привиться здесь можно по будним дням с 8:00 до 20:00.

Еще один пункт начал функционировать в ТЦ "Перекресток" на проспекте Большевиков, 32. Работает с 12:00 до 19:00 по будним дням и субботам.

Также сделать прививку от коронавируса можно в ТЦ "Космос" на улице Типанова 27/39. Работает с 14:00 до 19 часов по будним днях и с 11:00 до 17:00 в выходные.

Обратиться можно в Дом быта в Кронштадте на улице Ленина, 13. Работает: 1-3 ноября с 17:00 по 20:00, 4 ноября – выходной, 5-7 ноября с 12:00 до 16:00 и с 8 по 15 ноября – с 16:00 до 20:00. Доступна запись на портале "Здоровье петербуржца".

Фото: Piter.tv