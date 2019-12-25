Сегодня вакцины на складе нет.

В Петербурге заканчивается вакцина "Спутник Лайт". Об этом 28 октября рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению на странице губернатора Петербурга Александра Беглова ВКонтакте.

Петербурженка решила спросить у главы города, почему во всех пунктах вакцинации отсутствует однокомпонентная вакцина. В комитете ей ответили, что "поставки вакцины зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Сегодня вакцины "Спутник Лайт" на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет". В комитете также напомнили о существовании вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V").

Ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что запаса вакцины от коронавируса хватит как минимум до Нового года.

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