Лисовец: запаса вакцины от ковида в Петербурге хватит до Нового года

Запас вакцины в городе составляет 844 003 комплекта доз.

Запаса вакцины от коронавируса хватит как минимум до Нового года. Об этом на Петербургском международном форуме здоровья рассказал журналистам председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Вакцины хватит как минимум до нового года. А с учетом того, что производство вакцин в Российской Федерации увеличилось, то переживать об этом не стоит никому. Вакцины хватает. Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Петербурга

По данным на 20 октября, в Петербурге первично привились 1 625 828 человек, вторично вакцинировались 1 800 829 горожан. Смольный отметил рост спроса на вакцинацию от коронавируса в первый же день после того, как было объявлено об обязательном предъявлении QR-кодов для посещения общественных мест. За день более 10 тысяч петербуржцев первично привились от ковида.

Ранее в Петербурге увеличили план вакцинации от COVID-19 с 2,6 до 3,5 млн человек.

Фото: Piter.TV