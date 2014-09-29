Шатры вакцинации прекращают работу в Петербурге

Шатры закрывают из-за погодных условий.

В Петербурге закрывают шатры вакцинации. Мобильный пункт около станции метро "Приморская" уже прекратил работу. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

В шатре у станции метро прошли вакцинацию более 1000 человек. Медицинское оборудование должны передать городской поликлинике №3. На следующей неделе закроют пункт в парке 300-летия Петербурга. Шатры прекращают работы их-за погодных условий. После прививки пациенты должны находиться полчаса под наблюдением врачей. В шатре такой возможности нет.

На данный момент в городе работают 174 стационарных пункта вакцинации и 45 мобильных. Полный цикл вакцинации прошли почти 1,7 млн человек.

Первый в Петербурге шатер начал принимать пациентов 27 июля.

Фото: Piter.TV