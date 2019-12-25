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В ЗакСе утвердили председателей новых постоянных комиссий
Сегодня, 12:13
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В ЗакСе утвердили председателей новых постоянных комиссий

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Председателем утверждали в ходе голосования по бюллетеням.

В ЗакСе Петербурга утвердили председателей новых комиссий, которые появились в парламенте. Заседание в Мариинском дворце проходит 23 марта.

Александр Ходосок возглавил комиссию по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды. Алексей Цивилев — комиссию по вопросам развития транспорта и развития транспортной инфраструктуры. Андрей Малков был выбран председателем комитета по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации.

Для утверждения кандидатов среди депутатов было проведено голосование.

В городском парламенте считают, что существующих комиссий не хватает, чтобы закрыть все возникающие вопросы. Также в планах создать Молодежное правительство. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: законодательство, закс петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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