В ЗакСе Петербурга хотят создать новые комиссии и Молодежный парламент

В петербургском ЗакСе хотят создать новую структуру постоянных органов городского парламента и новый принцип формирования комитетов.
На данный момент структура выглядит так.
В парламенте хотят создать комитет по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации. Кроме того, будет создан Молодежный парламент при Законодательном собрании.
Отдельная постоянная комиссия будет заниматься вопросами транспорта и развития транспортной инфраструктуры. Также в планах создать отдельную комиссию по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды и по градостроительству, земельным и имущественным вопросам. Таким образом, зона ответственности существующей комиссии будет разделена.
Комиссия по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству сменит свое название на "постоянную комиссию по организации публичной власти и административно-территориальному устройству".
Перечень профильных органов Собрания дополнит профильная комиссия по инвестициям. Направления деятельности всех постоянных комиссий будет расширена.
Такое изменение структуры потребует и корректировки порядка формирования комитетов Законодательного Собрания. В каждый из них будет входить по одному представителю от всех десяти комиссий, а также четыре делегата от депутатских фракций.
Александр Бельский, спикер ЗакСа.
Новый подход позволит гарантировать равное участие всех депутатов в законотворческом процессе. На данный момент законопроект не принят.
Фото: пресс-служба ЗакСа СПб
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