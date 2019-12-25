В ЗакСе Петербурга хотят создать новые комиссии и Молодежный парламент

В петербургском парламенте считают, что нынешние комиссии уже не отвечают всех поступающим запросам.

В петербургском ЗакСе хотят создать новую структуру постоянных органов городского парламента и новый принцип формирования комитетов.

На данный момент структура выглядит так.

В парламенте хотят создать комитет по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации. Кроме того, будет создан Молодежный парламент при Законодательном собрании.

Отдельная постоянная комиссия будет заниматься вопросами транспорта и развития транспортной инфраструктуры. Также в планах создать отдельную комиссию по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды и по градостроительству, земельным и имущественным вопросам. Таким образом, зона ответственности существующей комиссии будет разделена.

Комиссия по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству сменит свое название на "постоянную комиссию по организации публичной власти и административно-территориальному устройству".

Перечень профильных органов Собрания дополнит профильная комиссия по инвестициям. Направления деятельности всех постоянных комиссий будет расширена.

Такое изменение структуры потребует и корректировки порядка формирования комитетов Законодательного Собрания. В каждый из них будет входить по одному представителю от всех десяти комиссий, а также четыре делегата от депутатских фракций. Александр Бельский, спикер ЗакСа.

Новый подход позволит гарантировать равное участие всех депутатов в законотворческом процессе. На данный момент законопроект не принят.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб