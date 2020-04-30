Стало известно, как можно попасть в Молодежное правительство Петербурга

Нужно пройти три этапа конкурса.

Первый этап конкурса в Молодежное правительство Петербурга планируют провести с 1 по 29 апреля. Кандидатам нужно будет представить ролика на тему "Я – будущее Санкт-Петербурга". Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

Всего в парламент войдут 50 человек. 18 из них будут выдвинуты по квотам парламентских партий, а 32 – по результатам конкурса. Партии должны подать заявку до 27 мая.

Тем, кто будут участвовать в конкурсе, предстоит пройти несколько отборов. После подачи документов и презентационного ролика пройдут деловые игры. Этап планируют провести с 16 по 22 мая. Ожидается, что к тому моменту останется 64 человека, которые пройдут в третий этап. Заключительным отбором станет Интернет голосование – с 30 мая по 3 июня.

Всех, кто не прошел, намерены включить в кадровый резерв Молодежного парламента.

Отметим, что в Ленобласти уже давно есть молодежное правительство.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга