Молодежное правительство Ленобласти подвело итоги работы

На четвертом созыве молодых активистов обсудили результаты деятельности за два года.

Перед началом конкурса по формированию молодежного правительства Ленинградской области пятого созыва, участники нынешнего состава собрались на четвертый и заключительный созыв молодежного совещательного органа при Правительстве Ленобласти. На встрече присутствовала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Обсуждались молодежный акселератор Ленобласти "Плацдарм", платформа для мероприятий, направленных на решение проблемных вопросов молодежи, социсследования молодежи региона, сотрудничество с органами исполнительной власти, молодежные акции, семинары и вебинары по проектной деятельности, конкурсы, челленджи, акции "Подари Новый год", #Сборная47 и многое другое, что удалось реализовать Молодежному правительству за два года сотрудничества с властями региона. За время существования объединения активисты постоянно присутствовали на заседаниях правительства Ленобласти, помогали власти с реализацией многих проектов и мероприятий.

Работу 15 молодых активистов Ленинградской области признали успешной и отметили на федеральном уровне, назвав в 2020 году Молодежное правительство Ленинградской области "Прорывом года".

С 20 мая по 19 июня в Ленинградской области будет проводиться прием документов для участия в конкурсе по формированию молодежного правительства пятого созыва.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти.