Петербург примет первый международный транспортно-логистический форум в 2026 году

Ожидается, что форум станет ежегодным.

В Санкт-Петербурге планируют провести первый Международный транспортно-логистический форум в апреле 2026 года. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков, выступая перед журналистами. По его словам, новый форум станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития транспортных маршрутов и логистической безопасности.

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге — городе, который уже традиционно принимает крупные международные форумы, включая ПМЭФ. Как отметил Кобяков, организаторы намерены собрать экспертов для выработки решений по актуальным вызовам в транспортной сфере. Ожидается, что форум станет ежегодным и войдет в число значимых событий деловой повестки России.

Ранее Piter.TV сообщал, что на ПМЭФ-25 показали первую в мире оперу, созданную при участии ИИ.

Фото: ВКонтакте / ПМЭФ