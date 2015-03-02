На ПМЭФ-25 показали первую в мире оперу, созданную при участии ИИ

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума на Новой сцене Мариинского театра состоялась премьера «Мандрагоры». Мистическую оперу начал писать сам Петр Ильич Чайковский, но композитор успел сочинить лишь первые минуты. Спустя 150 лет новая творческая команда при участии нейросетей Сбера завершила произведение.

Синтез искусства и технологий. Историческое наследие как основа для генерации новых смыслов и идей. Мистическая опера "Мандрагора" — это не просто премьера спектакля на новой сцене Мариинского театра, а доказательство того, что искусственный интеллект является неотъемлемой частью современной жизни – и объединив человеческий талант и возможности нейросетей можно создать неподражаемый шедевр. У творческой команды "Мандрагоры" задача была крайне амбициозная: спустя 150 лет дописать произведение самого Чайковского.

Пётр Дранга, композитор, заслуженный артист России:

Пётр Ильич, такая история была, его отговорил Балакирев. Сказал, что опера получится не сценичной. Его друзья отговорили. Со мной как раз наоборот. Меня друзья сподвигли на это. Я больше преследовал цель в коллаборации, естественно, с большим количеством художников и, также, современных технологий - сделать содержание. Самое главное, передать содержание, естественно, какие-то стилевые крючки. То, что я слышал, то, что сделал Пётр Ильич, он же, можно сказать, положил этому начало: первые четыре минуты - хор цветов и насекомых был написан им. А либретто - Рачинским. И, конечно, я с большим уважением относился к этому фрагменту.

На помощь команде пришли нейросети Сбера. GigaChatпомог написать либретто, SymFormer доработал музыкальную ткань, а Kandinsky отвечал за визуальные и сценографические решения. Все предложенияискусственного интеллекта были реализованы под художественным контролем и с глубоким уважением к стилю эпохи.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Представьте себе, сколько времени занимает раскладка партитуры на большой симфонический оркестр. Это не самая любимая работа композиторов, ведь она отнимает у них годы жизни. А благодаря искусственному интеллекту человек может сосредоточиться на креативности — реализации того, что у него внутри. И искусственный интеллект может стать очень мощным помощником и вдохновителем.

Постановка объединила более 170 артистов, выступающих на ведущих сценах Европы и Азии. Главные партии исполнили приглашенные солисты Большого театра Алина Черташ и Василий Ладюк.

Василий Ладюк, исполнитель партии Велеса, заслуженный артист РФ:

Это невероятное ощущение и сегодняшний спектакль, который вы увидите, я думаю, что многим ответит на какие-то интересные вопросы, потому что как сказал Герман Оскарович, это будет действительно грандиозно, грандиозно по мэппингу, грандиозно по исполнительскому мастерству. То, что происходит на сцене, честно говоря, за всю свою карьеру, со своим, ну так сказать, немаленьким опытом, я такое вижу впервые.

Центральный сценический образ, который уже стал визитной карточкой спектакля — гигантская голова, внутри которой с помощью трехмерных проекций и декораций разворачиваются фантастические миры. Как аллегория того, что самые яркие и драматические переживания происходятвнутри человеческого сознания.

Валерий Гергиев, дирижёр, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского и Большого театров:

Сегодня у нас решительная попытка с нашими большими друзьями из Сбера сделать новую сценическую версию, где не только человеческий талант, но и искусственный интеллект. В последнее время новейшие технологии выступают на сценах мировых театров, в том числе и в России. В мире уже сделано невероятное количество всего интересного, а в мире оперы и балета использовать новые технологии по-настоящему, не разрывая естественную связь с творческим произведением, на которое это накладывается, — самое сложное. Мы надеемся, что наш смелый шаг будет воспринят с интересом.

Премьера "Мандрагоры" не только стала самым громким культурным событием Петербургского международного экономического форума и фестиваля "Звезды белых ночей", но и открыла новую главу в истории мирового искусства. Опера станет частью репертуара Мариинского тетра в сезоне 2025-2026.