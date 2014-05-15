Стали известны даты проведения ПМЭФ в 2026 году

Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия.

Стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума – 2026 (ПМЭФ). Об этом сообщил Фонд "Росконгресс"

Петербургский международный экономический форум состоится 3-6 июня 2026 года.

Как отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, в ПМЭФ-2025 участие приняли представители 144 стран и территорий, было заключено 1116 соглашений на сумму свыше 6,5 трлн рублей. Российские регионы также продемонстрировали высокую активность – 83 субъекта заключили 831 соглашение на общую сумму более 4,4 трлн рублей.

Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия – один из ведущих экономических и стратегических партнеров России. Проведение форума совпадает со знаковой датой – 100-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

В рамках ПМЭФ-2025 подписали соглашение о передаче 5 тонн продуктов на благотворительность.

Фото: Piter.tv