В США арестовали инструктора нападавших на Крокус Сити Холл

Он также обвиняется в причастности к убийству 13 американских военных в Афганистане.

В США арестовали члена группировки ИГИЛ* Мохаммада Шарифуллу, который причастен к преступлениям против американских военнослужащих и теракту в московском Крокус Сити Холле 22 марта 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции США.

По информации американского правительства, Шарифулла инструктировал боевиков перед терактом в Москве. В США он обвиняется в причастности к убийству 13 военных во время вывода войск из Афганистана.

Во время допроса сотрудниками ФБР Шарифулла признался, что от лица ИГИЛ он обучал потенциальных нападавших на Крокус использованию автоматов Калашникова и другого оружия. Он также подтвердил, что узнал двоих из четверых задержанных боевиков, которых он ранее инструктировал. Министерство юстиции США

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*"Исламское государство" (ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено на территории России

Фото: Министерство юстиции США