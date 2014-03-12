Трамп: с Россией договориться легче, чем с Украиной

По его словам, Путин не хотел начинать конфликт в Украине.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что доверяет Владимиру Путину. По мнению американского лидера, с Россией легче договориться по поводу урегулирования конфликта, несмотря на то, что у российской стороны "все карты на руках.

Я верю ему. Я верю, что у нас все хорошо с Россией, но сейчас они бомбят Украину. Мне, честно говоря, сложнее с Украиной. У них нет карт на руках. Как вы знаете, мы встретимся в Саудовской Аравии где-то в начале следующей недели. Посмотрим, может, с точки зрения окончательного урегулирования будет легче иметь дело с Россией, что удивительно. Потому что у них все карты на руках и они сейчас их чертовски разносят. Дональд Трамп, Президент США

Отвечая на вопрос о том, использует ли Путин прекращение поставок вооружения Украине в свою пользу, Трамп отметил, что российский Президент "делает то, что делал бы любой другой". Он также заявил, что Путин не хотел начинать спецоперацию в принципе.

Я думаю, Путин будет более щедрым, чем должен быть, потому что он хочет положить конец войне. Дональд Трамп, Президент США

Американский Президент полагает, что европейские страны "не имеют понятия, как именно можно завершить конфликт". Трамп заявил, что если украинская сторона не захочет достичь мира, то США полностью прекратят свою поддержку.

Ранее на Piter.TV: Габбард заявила, что ВПК США не хочет завершения конфликта на Украине.

Видео: Telegram / ПУЛ №3