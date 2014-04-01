В Петербурге военных собак привьют от коронавируса перед Парадом Победы

В соединениях и воинских частях армии ЗВО проходит службу около 20 минно-розыскных и караульных собак.

Собаки, которые будут обеспечивать безопасность на посвящённом Дню Победы параде на Дворцовой площади, пройдут обязательную профилактическую вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

В соединениях и воинских частях армии ЗВО проходит службу около 20 минно-розыскных и караульных собак. Профилактические вакцинации позволят предупредить развитие опасных заболеваний, в том числе бешенства, лишая, инфекционных болезней и коронавирусного энтерита.

Ежегодно военные инженеры общевойсковой армии принимают участие в обеспечении безопасности проведения Парада Победы на Дворцовой площади Петербурга и в некоторых районах Ленобласти.

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Фото: Piter.tv