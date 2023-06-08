На Малой Конюшенной улице стартовали "Книжные аллеи"

Планируются творческие встречи, концерты, театральные постановки и мастер-классы.

На Малой Конюшенной улице в Петербурге 8 июня в 14:00 открыли "Книжные аллеи". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

До конца лета жителей города на Неве и туристов будут ожидать новинки литературы, бестселлеры, произведения петербургских поэтов и писателей. Кроме того, планируются творческие встречи, концерты, театральные постановки и мастер-классы.

В этом году на фестивале намерены проводить тематические недели, посвященные направлениям культуры. Традиционно на аллеях отметят Дни рождения великих писателей – Федора Достоевского и Михаила Зощенко.

График работы "Книжных аллей" – с 10:00 до 22:00. Книжный городок работает на Малой Конюшенной улице, 9.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 12 июня пройдет Фестиваль духовых оркестров.

Фото: пресс-служба Смольного