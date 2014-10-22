В Петербурге подвели итоги XII сезона "Книжных аллей"

На Малой Конюшенной улице завершился XII сезон городского фестиваля "Книжные аллеи". За время работы площадку посетили более 370 тысяч человек, которые приобрели свыше 22 тысяч книг, информирует пресс-служба Смольного.
Организаторы отметили рост числа семейных посетителей. Как следствие, наибольший интерес покупатели проявили к детской литературе. Безусловным лидером продаж стало переиздание "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери с авторскими иллюстрациями – было продано 658 экземпляров.
Лидирующие позиции сохраняет классическая литература. При этом стабильно высок интерес к книгам о Петербурге — как познавательным, так и интерактивным, что свидетельствует о сформировавшейся традиции "чтения города" через книгу.
За три летних месяца открытая площадка объединила просветительскую, развлекательную и событийную программы. В общей сложности фестиваль организовал 294 мероприятия, среди которых поэтические и музыкальные концерты, презентации книг, творческие вечера, лекции и мастер-классы для детей и взрослых.
В сезоне 2026 года получила дальнейшее развитие концепция "Литературный город-сад". Программа была выстроена вокруг 13 тематических недель, отражавших ключевые направления культурной, исторической и общественной повестки Северной столицы. Среди них – Неделя Года петербургской культуры, посвященная архитектурному и литературному наследию города, а также Неделя Года единства народов России, направленная на укрепление межнационального диалога через литературу, музыку и традиционные ремесла.
Фото: Правительство Петербурга
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