Флешмоб "Сдаем дневники" состоялся на "Книжных аллеях"

Акция заключалась в сборе школьных дневников с интересными и смешными комментариями учителей и одноклассников.

В конце лета на территории книжных аллей прошел городской медиа-проект, ставший настоящим событием. Во время мероприятия состоялась необычная акция под названием "Сдаем дневники", инициатором которой выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Подробности акции он разместил в своем Telegram-канале.

Акция заключалась в сборе школьных дневников с интересными и смешными комментариями учителей и одноклассников.

Борис Пиотровский отдельно обратил внимание на запись "топтала пальто мальчика ногами в раздевалке", подчеркнув, что за этими словами скрывается целая история, полная ярких эмоций и переживаний.

Ранее стало известно, какие гранты доступны молодым ученым Петербурга.

Фото: Telegram / Пиотровский Online