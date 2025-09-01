Стало известно, какие гранты доступны молодым ученым Петербурга

Крупнейшие гранты предоставляются Российским научным фондом, однако нередко ценные предложения поступают и от коммерческих структур, заинтересованных в прикладных исследованиях, таких как биологические технологии или сельское хозяйство.

Комитет по науке и высшей школе представил актуальную информацию о грантах, предоставляемых российским исследователям в сентябре текущего года. Научные конференции пройдут не только в традиционных научных центрах — Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах, таких как Сочи и Казань. "Петербургский дневник" взял интервью у члена Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, профессора СПбГУ Антона Нижникова. Специалист подробно объяснил, каким образом государство распределяет средства на исследовательские проекты и какие последствия ожидают учёных, если выдвинутая гипотеза окажется неверной.

Крупнейшие гранты предоставляются Российским научным фондом, однако нередко ценные предложения поступают и от коммерческих структур, заинтересованных в прикладных исследованиях, таких как биологические технологии или сельское хозяйство. Студенты старших курсов и молодые учёные без учёной степени имеют шанс получить ежегодный грант в размере до полутора миллионов рублей, в то время как кандидатам и докторам наук доступна поддержка суммой до тридцати миллионов рублей.

Заявку на получение гранта вправе подавать только исследователи, обладающие публикациями в научных журналах, подтверждающими их квалификацию. Конкретные объявления о конкурсе публикуются на веб-сайтах соответствующих фондов. Индивидуальные заявки подают бакалавры и магистры, претендуя на минимальные выплаты, а руководители проектов представляют коллективные заявки.

Формирование грантов тесно увязано с указами Президента и национальной стратегией научно-технологического развития. Местные региональные фонды принимают во внимание особенности своего региона, такие как присутствие промышленных предприятий, например, фармацевтики. Примером может служить сфера биоинженерии, где ведутся разработки инновационных лекарственных препаратов, таких как антибиотики и лекарства для лечения онкологии.

Антон Нижников разъяснил, что главная цель науки сегодня – обеспечение здорового старения человечества. Сегодня половина людей старше 85 лет страдают деменцией, связанной с накоплением белка амилоида, разрушающего мозг. Исследователи СПбГУ первыми в мире открыли, что семена бобовых содержат похожие молекулы, способные разрушаться при прорастании, открывая перспективы борьбы с заболеваниями нервной системы.

Если исследование потерпело неудачу или идеи оказались несостоятельными, деньги никто не требует вернуть. Главное условие – подтвердить, что эксперименты действительно проводились, и опубликовать результаты. Государство оплачивает поиски истины, а истина часто отличается от первоначальной гипотезы.

Несмотря на сложную обстановку, международное сотрудничество развивается активнее, особенно с дружественными государствами, и иностранные учёные также могут претендовать на российские гранты.

Особенно перспективными областями современной науки профессор назвал синтетическую биологию, позволяющую создавать искусственные формы жизни с заданными свойствами, и биоинженерию, направленную на выращивание искусственных органов и тканей. Хотя такие исследования остаются дорогостоящими, их себестоимость постоянно снижается.

В 2025 году объём грантов для студентов и аспирантов Петербурга вырос до 33 миллионов рублей, распределившись следующим образом: 220 грантов студентам по 50 тысяч рублей и аспирантам – по 100 тысяч рублей. Размер премии молодым учёным достигает 500 тысяч рублей, общий премиальный фонд составил 10,5 миллиона рублей.

Фото: Piter.TV