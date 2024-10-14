Медиадень на "Книжных аллеях" пройдет 24 августа

Мероприятие торжественно откроется в полдень музыкально-театральным номером барабанщиц.

В ближайшее воскресенье на площадке "Книжные аллеи" пройдет медень, пишет "Петербургский дневник". Мероприятие торжественно откроется в полдень музыкально-театральным номером барабанщиц.

Затем, ровно в 12:40, посетителей ждёт встреча с руководителем "Петербургского дневника" и издателем "Вечернего Санкт-Петербурга" Кириллом Смирновым. Он презентует новинки литературного творчества коллектива газетчиков, включая книгу "Вера в Победу!" о спортивном подвиге ленинградцев времён Великой Отечественной войны, альбом "Вечерний Санкт-Петербург" и путеводитель "Маршруты Серебряного ожерелья".

В 13:40 публику ждут автограф-сессии писателя и ведущего Михаила Титова, знакомящего читателей со своими творениями.

Детская зона открывается в 14:05: главные редакторы детского журнала "Костер" Николай Харлампиев проведут встречу с читателями и проведут творческий мастер-класс. В 14:30 участники узнают о роли дневников в развитии детской литературы от куратора детской секции Санкт-Петербургского международного книжного салона Марины Тереховой. Позже, в 15:40, писательница Ирина Лисова вместе с художником Михаилом Васильевым продемонстрируют ребятам основы рисования персонажа популярного комикса "Петербургского дневника" Славы Самбо.

Старшее поколение сможет поучаствовать в танцевальной программе, организованной президентом Международной ассоциации балов Михаилом Грибовым, которая начнётся в 16:00.

Ещё одним ярким событием вечера станет встреча с известным автором Александром Пелевиным, назначенная на 17:00, и публичная дискуссия с артистом театра и кино Андреем Ургантом в 17:40.

Музыка прозвучит начиная с 16:35, когда выйдет выступать музыкант Александр Джигит. Затем последуют выступления оперного певца Михаила Гаврилова и пианиста Павла Канторова в 19:10. Вечер завершится игрой знаменитого виброфониста Алексея Чижика.

Помимо культурных активностей, на мероприятии заработает "Литературная почта", позволяющая гостям отправлять эксклюзивные дизайнерские открытки по всей стране абсолютно бесплатно. Партнер акции традиционно выступает Почта России.

Отметим, фестиваль "Книжные аллеи" стартовал 7 июня и продолжается на Малой Конюшенной улице. Главная тема этого сезона – "Литературный город-сад". На ярмарке представлены более 10 тысяч наименований книг различных жанров, включая произведения известных петербургских писателей современности.

Фото: ВКонтакте/ Книжные аллеи