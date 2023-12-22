Десятый сезон "Книжных аллей" откроется на Малой Конюшенной

Лозунг нового сезона – "Семья. Книги. Петербург".

Десятый сезон ежегодного книжного фестиваля "Книжные аллеи" стартует в Петербурге 8 июня на Малой Конюшенной улице. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Лозунг нового сезона – "Семья. Книги. Петербург". В этом году на фестивале будут проводиться тематические недели, посвященные различным направлениям культуры. В июне посетители смогут познакомиться с лучшими поэтическими коллективами города, в июле – послушать выступления молодых музыкальных групп, а в августе – узнать больше о науке и увидеть театральные представления.

На площадке также пройдут мероприятия, приуроченные к праздничным датам: Дню России, Дню молодежи, Дню семьи, любви и верности. Традиционно на аллеях будут отмечаться дни рождения великих писателей – Федора Достоевского и Михаила Зощенко.

Культурная площадка фестиваля будет открыта для посетителей с 10 до 22 часов в течение четырех дней – со среды по субботу.

Ранее мы сообщили о том, что на проведение "Книжных аллей" в 2024 году направят 7,5 млрд рублей.

Фото: Telegram / Пиотровский Online