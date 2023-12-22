На проведение "Книжных аллей" в 2024 году направят 7,5 млрд рублей

Организаторы традиционно проведут презентации новых книг, встречи с писателями и издателямию

В 2024 году Петербург потратит более 7,5 млн рублей на проведение ежегодных "Книжных аллей". Губернатор города подписал постановление о предоставлении субсидии для социально-ориентированной некоммерческой организации на финансирование этого проекта.

Проект "Книжные аллеи" проводится в Петербурге с 2015 года на Малой Конюшенной улице. Во время мероприятия эта улица преобразуется в литературное пространство под открытым небом. Организаторы проводят презентации новых книг, встречи с писателями и издателями, а также предоставляют площадку для выступления музыкальных и театральных коллективов.

Одной из целей проекта является популяризация чтения, создание знаковых мест уличной культуры в городе и распространение книг петербургских писателей, особенно членов Творческих союзов: Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России и Союза писателей Петербурга.

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Фото: ВКонтакте/ Книжные аллеи