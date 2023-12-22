Ленинградский зоопарк увеличивает режим работы

Теперь зоопарк открыт для посетителей с 10:00 до 21:00, при этом кассы закрываются на час раньше.

В субботу, 30 марта, Ленинградский зоопарк расширит свой график работы, перейдя на летнее время. Об этом сообщил официальный Telegram-канал зверинца.

В сообщении отмечается, что с наступлением настоящей весны и увеличением температуры на улице стало особенно приятно находиться на свежем воздухе.

Теперь зоопарк открыт для посетителей с 10:00 до 21:00, при этом кассы закрываются на час раньше. Круг катания будет работать с 11:00 до 19:00 с перерывом на обед. Посетители из Петербурга и гости города также смогут перекусить в кафе с 11:00 до 20:00 и полакомиться пышками до 19:00.

Ранее мы сообщили о том, что Ленинградский зоопарк показал фото львинохвостой макаки Дамана.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк (Елизавета Филатова)